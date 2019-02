Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Davide Nicola, allenatore bianconero, in sala stampa nel post partita di Udinese-Fiorentina 1-1: "Le caratteristiche dei giocatori non erano in discussione a livello tecnico quando sono arrivato. Vogliamo essere competitivi contro tutte le grandi squadre, e lo siamo stati anche oggi contro una squadre forte come la Fiorentina. Oggi siamo stati più ordinati rispetto alle altre volte. Non solo gli applausi dei tifosi aiutano la squadra ma anche certe contestazioni".