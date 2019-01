© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il rientro di Pussetto è stato ampiamente analizzato durante la conferenza stampa di oggi da parte di Davide Nicola, tecnico dell'Udinese: "Pussetto avrà una crescita esponenziale, è molto duttile e ha la testa sulle spalle. Può giocare dietro le punte, segnare, fare da supporto. Chiaramente voglio vedere la fine del mercato, per completare alcuni ruoli che ancora non mi permettono di provare più moduli. Altri attaccanti non mi servono Teo mi dicono che rientrerà nei prossimi giorni e quindi siamo al completo".