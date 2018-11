Udinese, Nicola: "Qui realtà d'eccellenza. Dobbiamo risalire"

Eduardo Salvio e l’Inter. Un incontro cordiale tra l’agente Jimenez e la società nerazzurra, che è servito a far conoscere la situazione del giocatore ai dirigenti di Corso Vittorio Emanuele. Nessuna trattativa, ma un profilo che l’Inter non scarta del tutto. Eduardo Salvio infatti...

Torino-Iago Falque, ecco il rinnovo: lo spagnolo in granata fino al 2022

Arsenal, niente Milan per Ramsey: accordo con il Bayern Monaco

Roma, Marcano può partire: non gioca ma ha mercato in Spagna

Ag. Inglese: "Non pensiamo al mercato. Il Parma deve salvarsi"

Napoli, occhi in Spagna: da Lobotka agli esuberi di Madrid

Miniere d'oro, Nicolò Barella: 40 milioni non bastano più

Italia, dubbio Immobile-Berardi. La probabile per il Portogallo

Atalanta, Gasperini: "Non firmo per l'Europa League. Voglio giocarmela"

Egelund: "Andersen perfetto per la A, spero rimanga in Italia"

Ag. De Sciglio: "Minutaggio eccezionale, non è secondo a nessuno"

Miniere d'oro, Cengiz Under: pronta la clausola pro Barça e Bayern

Dybala: "Manchester United? No, voglio vincere tutto alla Juventus"

Portogallo, Mario Rui ci crede: "A San Siro per vincere contro l'Italia"

Ripartire. "Ora siamo in fondo, al terzultimo posto. Dovremo essere bravi a intervenire su quelli che sono i nostri principi di gioco e le qualità necessarie a sviluppare le nostre idee, cercando di proporre sempre un calcio propositivo".

L'impatto con l'Udinese. "Ho trovato una realtà che da fuori è percepita come un'eccellenza per le strutture e la capacità di ottimizzare sempre tutto. Credo che sia un ambiente dove chi ama di lavorare davvero ha la possibilità di confrontarsi con culture diverse".

Attraverso la tv ufficiale dell'Udinese, il nuovo tecnico dei friulani, Davide Nicola , ha parlato dell'avventura in bianconero appena iniziata: "Ho preso possesso di questa nuova sfida che trovo molto gratificante. Saluto Velazquez e lo ringrazio per ciò che ha fatto".

