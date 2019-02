Udinese, Nicola riprende fiato. Ma la strada per salvarsi è ancora lunga

Udinese-Chievo 1-0 (85' Teodorczyk)

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Terza vittoria in dodici gare per l'Udinese di mister Davide Nicola (la quinta stagionale), che zittisce i fischi della Dacia Arena con un po' di fortuna e torna a gioire dopo quasi due mesi. L'ultimo successo era arrivato infatti il 29 dicembre, sempre in casa, contro il Cagliari.

In una partita in cui il pareggio sarebbe forse stato il risultato più giusto, i bianconeri sono riusciti a trovare la zampata vincente all'85'. Grazie al primo gol italiano di Lukasz Teodorczyk, proprio colui che aveva appena sbagliato il tanto discusso calcio di rigore concesso da Valeri per una gomitata al volto di Djordjevic ai danni di Pussetto. Quelli ottenuti col Chievo sono così tre punti pesantissimi per il morale e la classifica dei bianconeri, che raggiungono quota 22 punti (gli stessi della SPAL sconfitta oggi dalla Fiorentina nel lunch-game) e si piazzano al quindicesimo posto. Oltre a evitare, cosa non da poco, il sorpasso dell'Empoli, vincente 3-0 col Sassuolo e salito adesso a 21 lunghezze.

Mister Nicola e i suoi possono tornare finalmente a respirare, anche se la strada verso la salvezza resta piuttosto lunga. La terzultima posizione in classifica, d'altronde, è ancora vicina appena quattro punti, col Bologna che affronterà la Roma soltanto domani. Nessun eccesso nei festeggiamenti, dunque, perché proprio da questa domenica dovrà arrivare quell'iniezione di fiducia e di energie necessarie per invertire completamente la rotta nel prosieguo della stagione.