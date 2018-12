Udinese, Nicola: "Sassuolo imprevedibile, è diverso dalla Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa pre Sassuolo per Davide Nicola, tecnico dell'Udinese, riportata dai colleghi di UdineseBlog.it. "Ogni partita è solo motivo di ulteriore crescita. I motivi per essere fiduciosi li dobbiamo trovare sempre nel lavoro quotidiano. Abbiamo fatto molto anche in questa settimana: la partita diventa stimolante per la verifica su ciò che dobbiamo ancora fare e su ciò che è stato fatto".

Sulla coesistenza di De Paul, Lasagna e Pussetto. "Tutto è possibile. La bellezza del lavoro di un allenatore è rendersi conto della situazione. Una volta conosciuti i giocatori, la sfida è far coesistere i giocatori che possono essere determinanti. Senza mai perdere di vista la situazione attuale. Dobbiamo essere consci che dobbiamo mantenere l'attenzione alta".

Sul livello della squadra. "La fiducia in se stessi e nella squadra è uno dei principi cardine. E' un processo che non ha mai fine. Un conto è l'entusiasmo per la vittoria, ma non deve essere fine a se stesso. La dedizione al lavoro paga. Bisogna essere capaci nel lungo periodo".

Sulla gara col Sassuolo. "Incontreremo un avversario diverso dalla Roma, con una imprevedibilità tattica. Ha capacità indubbie, sa gestire bene la palla, ha buone individualità. A noi serve conoscere gli altri solo per sapere come fare per affrontarli. Voglio vedere alcune cose dai miei domani".

Sulla gara col Sassuolo come quella con la Roma. "Noi ogni settimana cerchiamo di aggiungere concetti nuovi. A me interessa che i ragazzi continuino ad avere questo atteggiamento, di voglia di apprendere e scoprire le proprie potenzialità. Mi aspetto arrivino al top entro dicembre".

Su Lasagna, Vizeu e sulle novità di formazione. "L'ambizione dei ragazzi è quella di essere utile, la responsabilità dell'allenatore è dar loro la possibilità di esprimere le loro potenzialità. Poi è il campo che decide. Deve esserci la voglia a rendersi disponibili. Lasagna ha lavorato tantissimo, è un po' più indietro nella conoscenza delle cose che chiedo alla squadra. Coulibaly sabato non era al top, ma ho voluto portarlo in panchina. Kevin ha recuperato. Gli altri sono in via di guarigione, ci aspettiamo di riaverli nelle prossime settimane".