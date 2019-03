Udinese, Nicola: "Secondo tempo buonissimo, ora non molliamo nulla"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Udinese Davide Nicola, ha commentato a Radio Rai 1 la vittoria conquistata contro il Bologna: "Sono molto soddisfatto del comportamento tecnico- tattico della squadra, i ragazzi sono stati encomiabili, abbiamo preparato più cose perché non sapevamo bene come approcciava il Bologna, l'importante era leggere la partita nel mentre, sapevamo che avevano delle armi sui calci piazzati, il primo tempo abbiamo fatto qualche fallo di troppo per voler essere molti aggressivi, nel secondo tempo abbiamo pensato che la brillantezza del Bologna non potesse durare per tutti i 90 minuti e abbiamo deciso di alzare il baricentro, attaccando gli spazi, allargando la difesa e facendogli perdere punti di riferimento. E' una battaglia importante, l'obiettivo finale è lontano, ci aspettano gare dure, non molliamo andiamo avanti e anche il pubblico sta credendo a questa squadra e all'impegno che ci mette. I giocatori stanno scoprendo le loro potenzialità, il bello di lavorare in questa squadra è che ci sono culture diverse, possono avere spunti interessanti e dall'altra capiscono che il lavoro di squadra viene prima delle abilità individuali, io non faccio altro che adattare il gioco dell'Udinese alle qualità del giocatori e nel secondo tempo penso che abbiamo fatto davvero bene".