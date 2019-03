Udinese, Nicola: "Si sta creando una nuova mentalità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore dell'Udinese, Davide Nicola, commenta a Udinews TV il prezioso successo in chiave salvezza contro il Bologna: "La cosa che deve farci rendere più orgogliosi è di aver trasportato il nostro pubblico; per la verità, il pubblico, già inizialmente dalla seduta di rifinitura, è venuto a trasportare noi. E oggi credo che abbiano visto una squadra che ha cercato di dare tutto quello che aveva. Si sta creando una nuova mentalità nell'ambiente: era ciò che auspicavo dall'inizio, con la possibilità di rimanere compatti e uniti, potendo dare ognuno il proprio contributo. Oggi sono particolarmente contento per i miei ragazzi perché li ho visti lavorare in queste due settimane, soprattutto nell'ultima settimana. Contento anche per regalare, ogni tanto, delle soddisfazioni per la nostra gente. Oggi mi sono sentito davvero all'interno di un ambiente che mi sta prendendo sempre di più e non abbiamo fatto nulla alla fine, se non l'aver conquistato dei punti molto importanti che non conquistando ci avrebbero portato a dover giocare le prossime partite, molto dure e impegnative, con uno stato mentale non adeguato. Forse, questi ragazzi iniziano, attraverso il lavoro, a capire le qualità che hanno e a capire che i momenti delle gare variano; e quindi non ci sono tante altre parole, c'è solo da continuare a lavorare e rimanere uniti come abbiamo dimostrato a tutta Italia oggi, non solo noi, ma soprattutto la nostra gente".