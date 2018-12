Udinese, Nicola: "Siamo in costante crescita. Felice per Behrami"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore dell'Udinese Davide Nicola ha analizzato così ai canali ufficiali del club la vittoria di ieri col Cagliari: "Siamo contenti perché nel processo di crescita abbiamo acquisito un po’ di quegli automatismi che stiamo allenando giorno per giorno. Questo ci permette di aumentare la velocità di gioco, pensando meno. È vero, abbiamo fatto una gran bella partita e abbiamo preso tre punti importanti, ma la mia priorità rimane quella di vedere una crescita costante. Sono molto contento della prestazione di Behrami, ha fatto quello che gli ho chiesto lasciando il giro palla a Mandragora e concentrandosi sulla copertura di Larsen, che ha corso davvero tanto sulla fascia. Valon ha uno spirito da capitano, e si sente; oggi (ieri, ndr) mi ha reso ancora più felice il suo gol, non segnava dalla partita con il Genoa dello scorso anno. Adesso l’unica cosa che dobbiamo continuare a fare è lavorare. L’auspicio per il prossimo anno è consolidare questa solidità e quest’ordine in fase difensiva. Dovremo sviluppare la costruzione del gioco davanti, anche a livello estetico, perché è logico che io mi voglia anche divertire. Vedo nei ragazzi la voglia di cambiare e questo è importantissimo. Lasagna è stato elogiato da tutti dopo questa partita: ha lavorato molto per la squadra sia attaccando gli spazi, sia con le sponde. Deve ancora recuperare il suo migliore stato di forma ma, come abbiamo già detto, una volta che lo avrà ritrovato dimostrerà ancora di più quanto è importante per questa Udinese".