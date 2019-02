© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Udinese Davide Nicola ha commentato il pareggio contro la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento, abbiamo ottenuto un pareggio contro una squadra in forma e di grande qualità. Se noi riusciamo a giocare da squadra non sbagliamo. Nella nostra situazione e nella nostra crescita deve esserci la consapevolezza mentale nel racimolare dei punti in queste situazioni. Abbiamo pensato in un certo momento anche di poterla vincere, è chiaro che la Fiorentina ha fatto un gran gol. Complimenti a loro".

Come sta De Paul? "Questa è un'idea che si sta spargendo Rodrigo, ma per me ha fatto una grandissima partita. Ha lavorato per la squadra e quando succede il resto viene di conseguenza. Stiamo recuperando Okaka e Lasagna, speriamo di recuperare anche Teodorczyk. Abbiamo bisogno di tutti".

Lasagna? "Ha lavorato bene durante la sosta, ma in un allenamento ha subito una contusione. Ma ha spirito, è importante per noi. È una grandissima risorsa, questa squadra quando è ordinata controlla il match. Abbiamo le potenzialità per uscire da questa situazione".