© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Scontro salvezza fra Udinese e Bologna alla Dacia Arena. Alla vigilia del match ha preso la parola il tecnico del friulani Davide Nicola: "Sandro? Si è allenato tutta la settimana con noi, sul suo impiego vediamo quale sarà la situazione migliore per leggere bene questa partita. I tifosi all'allenamento? Ci hanno dato una carica incredibile, come sapete per me è fondamentale essere tutti uniti. La condizione della rosa dopo la sosta? Abbiamo potuto recuperare alcuni giocatori e allenarci meglio. C'è tanta voglia di giocare, incontriamo una squadra di qualità ma alla nostra portata. Noi non ci sentiamo inferiori a nessuno. La gara di domani? La partita andrà letta durante il suo svolgimento, non si può occupare solo una zona del campo. Bisogna essere abili nel capire dove, quando e come essere aggressivi. La formazione? Vista l'assenza di alcuni giocatori abbiamo fatto esperimenti con soluzioni diverse, ci siamo divertiti a provare cose nuove, ci divertiremo di più quando le porteremo in partita. La chiave di Udinese-Bologna? Deve essere la forza della squadra, non piangersi mai addosso, fregarsene delle difficoltà e andare avanti per la nostra strada. C'è voglia di migliorarsi sempre di più. Hallfreddson? E' una bella persona, ho avuto modo di conoscerlo, ha le qualità per far parte di questo gruppo, vedremo, ora deve pensare a recuperare dal suo infortunio".