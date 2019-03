Udinese, Nicola: "Troppi errori in una gara dove non puoi permettertelo"

Fonte: tuttojuve.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dell'Udinese Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro la Juventus (4-1). Queste le sue dichiarazioni. "Sandro non poteva giocare più di mezz'ora, ha giocato poco ultimamente. Posso farlo giocare cosi, viene da una inattività e infortunio. Nel secondo tempo i ritmi sono calati e ho potuto inserirlo. La preparazione della formazione è stata semplice, avevo poche scelte tra vari problemi. C'è stata un'interpretazione sbagliata in alcune occasioni, non pulita e attenta. Troppi errori tecnici in una gara dove non puoi permettertelo. Non siamo soddisfatti, eravamo in una situazione di difficoltà. Non abbiamo però smesso di attaccare e cercare il gol, fatto fuoricasa che ci mancava. Qualcosa insomma abbiamo prodotto".