Udinese, Nicola: "Vittoria gratificante. Vorrei sbranare gli avversari"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buona la prima per Davide Nicola, che all’esordio sulla panchina dell’Udinese ottiene i tre punti battendo la Roma. Ecco la sua analisi al termine del match in diretta su Sky Sport: "Vincere contro la Roma è sempre gratificante per tutti. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, lo sapevamo, quindi eravamo consapevoli di dover giocare secondo dei principi che i ragazzi hanno applicato alla perfezione. Oggi ho visto partecipare tutti con grande passione, anche chi è rimasto in panchina. Lo sport è questo".

Come ha impostato la partita?

"Non volevo andare a prendere la Roma alta, perchè è brava a superare la prima pressione. Dovevamo rimanere compatti, solidi e ordinati: lo abbiamo fatto con grande impegno e organizzazione. Questa è una prima parte, dobbiamo ancora migliorare. Tutto l'ambiente ha capito che ci troviamo in una situazione difficile e dobbiamo uscirne il prima possibile, anche con armi diverse. Il nostro obiettivo è quello di sbranare gli avversari, di andare a imporre il nostro gioco, ma ci vuole tempo".

Prima del gol di De Paul lei l'ha preso fuori dal campo e l'ha rimesso dentro...

"Abbiamo parlato con i giocatori e con il mio staff gli abbiamo chiesto di non protestare e di non disperarsi mai, ma di essere invece sempre presenti. La capacità di riposizionarsi molto velocemente fa la differenza nel calcio moderno. De Paul non lo scopro io, ha un'intelligenza tattica importante negli smarcamenti preventivi, poi riesce ad avere sempre intensità. Può fare la seconda punta e l'ala in qualsiasi sistema di gioco".