Nel corso della conferenza stampa odierna, Davide Nicola, tecnico dell'Udinese, ha parlato anche di Felipe Vizeu e degli altri componenti della rosa dei friulani. "Chiunque qui deve essere utile, ogni giocatore deve pensare di voler giocare nell'Udinese. Se non c'è questa precisa consapevolezza si perde del tempo. Non sono un mago, non posso conoscere in cinque giorni ogni mio giocatore, ma lui deve continuare a lavorare perché il suo tempo arriverà, forse già da domani".