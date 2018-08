Udinese, Nicolas: "Sono venuto qua per dare il mio contributo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolas Andrade, nuovo portiere dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa: "Voglio solo ringraziare per l'opportunità in una società con grandi strutture e molto organizzata - riporta TuttoUdinese.it - Sono venuto qua a imparare, soprattutto con i portieri di livello che ci sono e con gli ottimi preparatori dei portieri, che hanno lanciato Handanovic, Meret, Karnezis. Vengo qui per dare il mio contributo e per imparare il più possibile. All'inizio del campionato penso che le categorie non siano importanti, quindi contro il Benevento e il Parma ci trovavamo comunque in due partite difficili, ci stiamo ancora conoscendo e amalgamando, dobbiamo crescere pensando già alla prossima partita. Sicuramente con i nostri tifosi dovremo migliorare la prestazione, intanto a Parma è stato positivo fare un punto. In questa settimana abbiamo già iniziato a lavorare in vista Sampdoria, non sarà una partita semplice, hanno tanti giocatori pericolosi quindi dovremo essere molto concentrati".