© foto di Federico De Luca

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla panchina dell'Udinese dopo l'esonero di Igor Tudor. Nel mentre si cercava una soluzione col tecnico croato, il patron Pozzo ha contattato in maniera esplorativa altri tecnici: con Gennaro Gattuso non si è andati avanti per colpa di un gap ampio fra domanda e offerta, da Francesco Guidolin è arrivato un altro no. Gli altri nomi in ballo sono quelli di Di Biagio, Ballardini, Carrera e Pasquale Marino, ma ad oggi la soluzione più convincente porta al nome di Walter Zenga, contattato nella giornata di ieiri da Gino Pozzo.