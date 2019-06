Udinese, nodo Behrami. Mandragora resta, Grassi nell'affare De Paul

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Udinese, per la prossima stagione, bisogna sciogliere il nodo Valon Behrami. La Gazzetta dello Sport scrive che per il centrocampista - reduce da un serio infortunio alla caviglia - ci sono due ipotesi: il rinnovo da calciatore o la proposta di un ruolo da dirigente.

Le intenzioni dei friulani. In mediana dovrebbe rimanere Rolando Mandragora, Gino Pozzo vuol puntare forte sul rilancio di Barak, praticamente assente per tutta la stagione. In entrata si pensa ad Alberto Grassi, possibile contropartita con il Napoli nell’affare Rodrigo De Paul.