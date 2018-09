Udinese, non basta il gol di Nuytinck: "Abbiamo perso giocando bene"

Fonte: tuttoudinese.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Bram Nuytinck, difensore dell'Udinese, ai microfoni di Udinews TV dopo il ko contro la Lazio (1-2): "Questo è sicuramente il gol più bello della mia carriera, in allenamento ci avevo già provato, mai in partita. Sono contento per il mio gol, ma non per il risultato. Non siamo stati fortunati, ma abbiamo lavorato molto giocando bene, abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Ora vediamo domenica. Sullo 0-2 non abbiamo mollato perché abbiamo una squadra forte, che lavora sempre insieme e si è visto. Peccato, ma questo è il calcio. In spogliatoio c'era rammarico, perché abbiamo perso giocando bene".