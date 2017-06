Udinese, non solo Napoli e Lazio: l'Anderlecht su Widmer

Fonte: TuttoUdinese.it

© foto di Federico Gaetano

Potrebbe essere giunta al capolinea l'avventura di Silvan Widmer (24) con la maglia dell'Udinese: se in Italia l'esterno fa gola a tanti (Napoli e Lazio in primis), non mancano proposte nemmeno dall'estero. I media belgi riportano di una possibile pista Anderlecht per il numero 27 bianconero. Il tecnico dei biancomalva Renè Weiler starebbe spingendo per il trasferimento del laterale bianconero, visto che i due si conoscono bene avendo già lavorato insieme ai tempi dell'Aarau, in Svizzera. L'Anderlecht, fresco vincitore della Jupiler Pro League, inoltre disputando la Champions League potrebbe far leva sulla voglia di misurarsi in Europa del difensore. Le due possibili difficoltà dell'operazione sono legate al contratto del terzino (fino al 2020 con l'Udinese) e il trasferimento in un campionato ritenuto di seconda fascia - rispetto alla Serie A - come quello belga.