Ai microfoni di Udinese TV Bram Nuytinck ha commentato il successo contro il Genoa: "Sono molto felice di aver giocato. Per me è stato un periodo molto difficile, ho avuto dei problemi con il mister e penso che quello fosse il motivo per cui non ho giocato. Oggi ho avuto un'importante opportunità e credo di averla sfruttata con una bella prestazione. Prima della partita ci siamo detti che siamo un bel gruppo, che abbiamo le qualità e che siamo in grado di giocare a calcio come si deve, perché quando lo facciamo riusciamo a vincere come oggi. Io do sempre il massimo, sono felice di essere ancora qui con questa squadra e con questi compagni".