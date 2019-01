© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bram Nuytinck, difensore dell'Udinese, ha parlato in patria al portale forzanec.nl accarezzando anche l'idea di un ritorno in Olanda, al NEC Breda, club che lo ha lanciato: "Sì mi piacerebbe, ma quel momento è ancora lontano, perché in Italia i difensori sono come un buon vino: più sono maturi, meglio giocano. Francesco Acerbi aveva trent'anni quando si è trasferito questa estate dal Sassuolo alla Lazio. Ho ancora una vita intera di calcio."