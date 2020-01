© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bram Nuytinck, difensore centrale dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di RaiSport prima del match contro la Juventus. Queste le dichiarazioni, riportate da TuttoJuve, del olandese. "Tutti sanno quanto siano difficili queste partite e tutti conoscono la forza della Juventus. Loro sono una squadra di grande qualità ma ogni partita è una sfida a sé, possiamo vincerla e vogliamo farcela. Abbiamo vinto tre partite consecutive e siamo contenti perché non succedeva da molto e avevamo bisogno di punti. In questo momento però pensiamo solo a questa partita molto importante per noi".