© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Decisamente amareggiato Bram Nuytinck, difensore dell'Udinese, per la pesante sconfitta patita quest'oggi contro l'Atalanta. Non il miglior viatico per arrivare al match di sabato a San Siro contro l'Inter, anche se il centrale olandese sottolinea: "L'Inter è molto forte, ma non penso ancora a quella gara; penso piuttosto ancora alla partita di oggi, che non è andata bene e non sono per nulla contento", le sue parole a UdinewsTV.