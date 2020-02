Udinese, Nuytinck: "Non ha senso non aver vinto a Brescia"

Fonte: udinese.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine di Brescia-Udinese ha parlato ai microfoni di Udinese Tv il difensore bianconero Bram Nuytinck.

"Per me non ha senso non aver vinto oggi. Abbiamo giocato bene e abbiamo creato molte occasioni, loro invece nel primo tempo hanno tirato una volta sola e nel secondo non hanno fatto molto meglio. Questo è un pareggio deludente perché sento che abbiamo giocato davvero bene ma ancora una volta torniamo a casa senza i 3 punti. Credo che non abbiamo mai giocato così fino ad ora. Abbiamo perso tre partite consecutive giocando comunque sempre molto bene e anche oggi avremmo dovuto raccogliere una vittoria ma non è stato così. Sono deluso ma al contempo fiero perché creiamo sempre di più e giochiamo sempre meglio".