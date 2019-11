Udinese, Nuytinck: "Problemi con Tudor: ora con Gotti gioco, sono felice"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bram Nuytinck, difensore dell'Udinese, ha parlato a Sky Sport:

Con Gotti è tornato titolare?

"Sono molto contento perché con Tudor ho passato un momento difficile, non ho giocato neanche un minuto. Con Gotti va meglio e sono contento e felice".

Si è mai data una spiegazione del motivo per cui non giocava?

"Non so perché. Ho avuto dei problemi col mister. Adesso però c'è mister Gotti e gioco, quindi sono felice".

Com'è mister Gotti?

"E' molto tranquillo, è calmo. Parla con calma con tutti i giocatori. Anche lui vuole giocare con la palla, lui pensa solo al gioco e mi piace questo".

L'ultima partita è finita con un brivido: il rigore parato da Musso.

"Musso è un grande. Ogni partita è importante per la squadra. La partita contro la SPAL è stata difficile. Abbiamo bisogno di lui sempre. E' gentile e lavora ogni giorno con grande dedizione. E' molto importante per la squadra".

Quanto è importante la prossima sfida contro la Sampdoria?

"Ogni partita è importante per noi, però contro la Samp lo sarà ancora di più perché anche loro sono in difficoltà e noi dobbiamo vincere. Dopo questa gara avremo delle sfide difficili".