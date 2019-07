Udinese, Nuytinck resta in bilico. E la Lazio sonda il terreno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l'arrivo di Becao e un gioco più improntato sull'impostazione dalla difesa, dove il tecnico dell'Udinese Tudor vede più abili i brasiliani, Nuytinck teme di non trovare spazio ed ecco che per lui si aprono possibili scenari di mercato. La Lazio - riporta Tuttoudinese.it - è riuscita a far rientrare il caso Radu, ma sta rinnovando il reparto, con Wallace in uscita. Il primo obiettivo è Bonifazi, ma non si esclude nemmeno la pista Nuytinck, che avrebbe costi minori rispetto al giocatore del Toro.