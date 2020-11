Udinese, Nuytinck rinnova fino al 2023 ed esulta: "Felice e orgoglioso, faremo cose belle"

Dopo aver rinnovato ufficialmente il proprio contratto con l'Udinese, il centrale olandese Bram Nuytinck ha commentato così su Instagram il suo nuovo accordo fino al 2023: "Ho appena firmato un nuovo contratto con l'Udinese, sono così felice e orgoglioso di questo nuovo contratto! Ho lavorato duramente per questo per tutta la mia carriera e continuo a lavorare sodo ogni giorno per migliorare. Udinese, grazie per la fiducia e non vedo l'ora di crescere insieme e realizzare cose belle", le dichiarazioni del bianconero classe '90.