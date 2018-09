Udinese, Nuytinck: "Sono contento, ora torniamo a vincere"

Fonte: www.udinese.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giorno dopo la partita con la Fiorentina, il difensore olandese Bram Nuytinck ha rilasciato un'intervista esclusiva a Udinews TV. Queste le sue parole.

Bram, la partita con la Fiorentina è stata un po' sfortunata anche se in difesa avete tenuto, tu hai giocato bene e sembra ci sia un buon feeling con Ekong.

"Mi trovo molto bene con William, siamo entrambi olandesi siamo facilitati perché parliamo la stessa lingua. Ekong è un giocatore forte, con un gran fisico e molto bravo di testa, mi piace molto come calciatore".

Sei contento di questo inizio di campionato?

"Sì sono contento, stiamo giocando bene. La prima a Parma non è stata facile ma abbiamo avuto la forza di pareggiarla. Con la Sampdoria abbiamo tenuto molto bene il campo, in difesa non abbiamo fatto errori. Con la Fiorentina è stata una partita difficile contro un avversario tosto: abbiamo però tenuto bene in difesa anche se non sono contento di come abbiamo presto gol. Non si possono fare errori come quello. Ora testa alla gara in casa con il Torino, dobbiamo tornare subito alla vittoria".