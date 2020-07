Udinese, Nuytinck: "Una vittoria che dà morale, stiamo giocando un bel calcio"

Al termine dell'incontro tra SPAL e Udinese, il centrale difensivo bianconero Bram Nuytinck ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Avevamo bisogno di questi punti. Dopo la partita con il Genoa erano tutti un po' delusi mentre questa vittoria ci dà parecchio morale perché si tratta di tre punti importantissimi. Ora comunque dobbiamo mettere da parte l'entusiasmo perché domenica abbiamo un'altra partita ed è altrettanto importante per noi. Penso che in questo momento stiamo giocando un bel calcio, cerchiamo di costruire da dietro e nelle ultime 4-5 partite abbiamo espresso davvero un bel gioco ed è normale che se giochi meglio crei più occasioni. Personalmente mi sento bene, anche grazie a Mister Gotti che mi dà fiducia. Ora penso solo a giocare con la testa e con la massima concentrazione, questa è la cosa più importante per me".