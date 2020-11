Udinese, Nuytinck: "Voglio restare a lungo. Abbiamo tutto per alzare l'asticella"

Bram Nuytinck, ha parlato alla tv ufficiale del club e le sue parole sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport: "Voglio restare a lungo qui, mi sento molto bene a Udine. Sono in un grande club e penso che ci starò ancora per un paio d'anni. Ora penso alla stagione che stiamo vivendo. Ci terrei ad alzare l'asticella. Non mi basta lottare per la salvezza, abbiamo la squadra per ambire a qualcosa di meglio".