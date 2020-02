vedi letture

Udinese, obiettivo Sobhi per rinforzare l’attacco. Ma c'è da sfidare l'Al Alhy

Secondo quanto riferito da Eg24.news l’Udinese avrebbe messo nel mirino l’esterno mancino Ramadan Sobhi, classe ‘97, attualmente in forza all’Al Alhly, ma di proprietà dell’Huddersfield. L’egiziano in patria sta facendo molto bene (quattro gol e un assist in sei gare) tanto che il club che lo ha prelevato in prestito a gennaio starebbe pensando di riscattarlo a fine stagione. Nel frattempo il club friulano sta cercando di inserirsi mettendo sul piatto sei milioni di euro per il suo cartellino, anche se l’agente del calciatore - Nader Shawky – ha fatto sapere che la valutazione dell’ala è di 10 milioni di euro.