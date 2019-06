Udinese, occhi su Castrovilli: primi contatti con la Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Udinese in queste ore avrebbe contattato la Fiorentina per ottenere il cartellino del centrocampista Gaetano Castrovilli, nelle ultime stagioni in prestito alla Cremonese. I viola, prima di prendere una decisione, vorrebbero portarlo in ritiro per farlo conoscere a Montella.