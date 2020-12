Udinese, occhi sul giovane Panzo del Dijon. L'inglese piace anche allo Sporting

L’Udinese guarda in Francia per rinforzare la propria difesa con un giocatore di grande prospettiva come Jonathan Panzo, centrale classe 2000. Il nazionale U21 inglese è attualmente in forza al Dijon dopo essere cresciuto nel Chelsea e aver transitato nel Monaco e nel Cercle Bruges nella sua breve carriera da professionista. Lo riferisce il portare fr.besoccer.com che sottolinea come Panzo sia seguito anche dallo Sporting Lisbona in Portogallo. Il club friulano potrebbe acquistare il giocatore per poi girarlo al Watford in Inghilterra, altro club di proprietà dei Pozzo,