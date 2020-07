Udinese, occhi sul mediano brasiliano Victor Bobsin. Ma l'altissima clausola spaventa tutti

L'Udinese sfida l'agguerrita concorrenza europea per Victor Bobsin, centrocampista classe 2000 di proprietà del Gremio. Secondo globoesporte.com, il giovane mediano brasiliano avrebbe una clausola di risoluzione da 60 milioni di euro, sebbene il suo contratto con l'Imortal Tricolor scada già il prossimo anno. Base di partenza sicuramente non facile per provare a imbastire una trattativa, sia in Italia che altrove.