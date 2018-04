Udinese, Oddo è infuriato: "Rocchi non può non fischiare certe cose"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Oddo, allenatore dell'Udinese, ha così commentato ai microfoni di Premium Sport la sconfitta patita dai suoi contro la Lazio: “Non credo che la Lazio abbia portato a casa la partita con semplicità: ha faticato e anche tanto. La partita è stata assolutamente cambiata dall'arbitro. Davanti avevamo una squadra forte, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Se non fosse l'ennesima sconfitta che si accumula potrei dirmi soddisfatto. Abbiamo preso due gol ravvicinati ma siamo sempre stati in partita. Abbiamo fatto bene e il fallo di Marusic non lo commento che si rischiano anche squalifiche. Rocchi non può non fischiare una cosa così: se non è fallo questo non lo so... Il problema degli arbitri è che se ci vai a parlare ti minacciano di cacciarti. Forse sono in malafede, io non mi sono neanche lamentato. Più che vittima di un'ingiustizia, dico che sono una persona perbene e quando sbaglio ammetto gli errori. Evidentemente non per tutti è così”.