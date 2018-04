Udinese, Oddo a rischio in caso di sconfitta. Può tornare Stramaccioni

© foto di Federico Gaetano

La gara di domani contro il Napoli potrebbe risultare decisiva per il futuro sulla panchina dell'Udinese di Massimo Oddo. Lo riporta Sky Sport che spiega come un'eventuale sconfitta, sarebbe la decima consecutiva, porterebbe la dirigenza a valutare la posizione del tecnico. In caso di esonero, il primo nome sulla lista è quello di Andrea Stramaccioni. L'ex allenatore dello Sparta Praga ha già guidato l'Udinese nel 2014-2015.