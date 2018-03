Udinese, Oddo: "È un momento in cui siamo in difficoltà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Oddo, allenatore dell'Udinese, è intervenuto al termine del match perso contro l'Atalanta (2-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Due:

Continua il momento no.

"Sì, è un momento difficile. È un momento in cui siamo in difficoltà. Abbiamo tanti infortuni, dispiace perché in sei sconfitte non meritavamo di perderle tutte. Dobbiamo riprendere il cammino. Nel momento in cui devi cambiare e sei in emergenza fai fatica. I ragazzi hanno fatto una buona partita, abbiamo contenuto l’Atalanta. Poi abbiamo preso due gol su due palle inattive".