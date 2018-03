Udinese, Oddo: "Barak non è un robot, normale che abbia un calo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo, il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo ha parlato anche del momento di forma di alcuni giocatori: "Le cause del calo di Barak? Non è un robot, è umano, nei calciatori ci sono momenti di gloria e altri di appannamento. Questa credo sia una cosa normale, la rosa è fatta di tanti giocatori e io sono qui per fare delle scelte cercando di sopperire ai giocatori quando sono in difficoltà. È fisiologico questo suo calo, ha giocato sempre pertanto è normale un leggero calo psico-fisico. Possibilità di rivedere Balic mezz’ala? un ruolo che lui può fare essendo un giocatore molto intelligente, perciò non è da escludere che l’esperimento non si possa ripetere", le parole riportate dal sito ufficiale del club.