Udinese, Oddo: "Chiedo scusa ai tifosi, non ci sono giustificazioni"

© foto di Federico Gaetano

Massimo Oddo, tecnico dell'Udinese, si scusa coi tifosi dopo la settima sconfitta consecutiva raccolta dai suoi giocatori: "Chiedo scusa ai tifosi e a tutto il mondo Udinese, non ci sono giustificazioni. I ragazzi non sono sereni mentalmente. L’unica via per uscire da questa impasse é raggiungere al più presto un risultato positivo. Fuarce Udin!"