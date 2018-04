Udinese, Oddo: "Con la società rapporto sereno. Grazie per la fiducia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore dell'Udinese Massimo Oddo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio, ha parlato così della fiducia riposta in lui da società e tifosi: "Ringrazio la società per la fiducia, è un attestato di stima davvero bello. Questo ci rende tutti uniti. Con la società ho sempre avuto un rapporto diretto e sereno".

Sulla fiducia dei tifosi in Oddo: "Mi rende contento. Io sono uno che dà sempre il massimo, pronto a migliorare se stesso e la propria squadra. Faccio tutto quello che è nelle mie capacità. In questo momento non bisogna dare la colpa a un singolo, all'allenatore, alla squadra o alla società. Quando le cose non vanno bene, le responsabilità vanno distribuite tra tutti".