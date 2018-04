Udinese, Oddo: "De Paul dovrebbe essere più concreto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Udinese, Massimo Oddo, nella conferenza stampa prepartita contro il Cagliari ha parlato della necessità, da parte di Rodrigo De Paul, di migliorare alcune caratteristiche. "Servirebbe più concretezza, leggere il gioco. Uno che ha qualità deve sfruttarla in determinati momenti e posizioni. Quando sei girato spalle alla porta con l'uomo dietro, non devi girarti per forza. Anche il giocatore più bravo, tecnicamente, al mondo, deve scaricare e poi andare. Può essere agevolato da un contesto di gioco diverso".