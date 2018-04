Udinese, Oddo: "Grande difficoltà emotiva, non siamo sereni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato così Massimo Oddo, tecnico dell'Udinese, ai microfoni di Sky Sport dopo la settima sconfitta consecutiva subita contro la Fiorentina. "I ragazzi mi seguono sennò mi sarei dimesso tempo fa, in questo momento vedo tanti in grande difficoltà emotiva. Mi immedesimo in loro, non sono sereni e commettono degli errori ingenui e soprattutto quando c'è da fare una cosa semplice la rendono difficile. Dobbiamo cercare di uscirne facendo punti, al primo risultato positivo ci sbloccheremo. Lasagna? Gli attaccanti fanno la differenza, è un giocatore importante per noi e speravamo in questo recupero e sicuramente sarà un'arma in più".

Li sta provando tutti ma non arrivano i risultati, qual'è la certezza?

"Le certezze sono quelle che stavano alla base dei tanti risultati che abbiamo fatto prima. Noi abbiamo provato qualche soluzione in più con la perdita di Lasagna, siamo una squadra che ha provato a giocare sulle ripartenze. Le nostre certezze sono una solida fase difensiva e le ripartenze, dobbiamo tornare a fare questo".