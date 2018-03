Udinese, Oddo: "Juve molto più forte, ma ci è mancata personalità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo ha commentato così a Radio Rai la sconfitta di oggi con la Juve: "Oggi abbiamo peccato un po' di personalità e abbiamo sbagliato nella gestione della palla. Non siamo stati bravi a muovere velocemente il pallone. Dopo il secondo gol siamo migliorati, pur non creando particolari occasioni da rete. Abbiamo affrontato comunque una squadra nettamente più forte come la Juve. Il nostro avvio, nei primi 10 minuti, era stato positivo. Probabilmente dobbiamo lavorare di più dal punto di vista del carattere".