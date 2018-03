Udinese, Oddo: "L'Europa era un piccolo sogno, serve solo lavorare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore dell'Udinese Massimo Oddo ha commentato così a Radio Rai la sconfitta di oggi con l'Atalanta: "Oggi avevamo un centrocampo giovanissimo, che ha fatto una buona partita, ma in panchina non c'erano i giocatori per sostituirli. Fai fatica a cambiare la partita così. Almeno in tre-quattro delle ultime gare non avremmo meritato di perdere, dispiace davvero. La realtà dice che noi abbiamo 33 punti in classifica: sono arrivato qui quando la squadra era di poco sopra la zona salvezza, ora siamo a +9. Dobbiamo solo lavorare e raddrizzare il nostro cammino. Crisi? Non è successo niente di eclatante. Eravamo arrivati a due punti dall'Europa, creandoci un piccolo sogno. Infortunati? Contro la Fiorentina tornerà sicuramente Barak dalla squalifica, ma sarà difficile recuperare altri giocatori".