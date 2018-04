Udinese, Oddo: "Lazio stanca? Se non gioca L.Alberto, entra Anderson"

© foto di Federico Gaetano

L'allenatore dell'Udinese Massimo Oddo ha presentato così il suo prossimo avversario in campionato, la Lazio, in conferenza stampa: "Lazio stanca? Può contare e non contare. La Lazio vive un momento positivo e viene da una vittoria importante in Europa. Al di là del possibile turn-over, domani affronteremo una squadra forte. Anche perché se non gioca Luis Alberto, entra Felipe Anderson. Non è che cambi molto. Dobbiamo pensare solamente a noi stessi".