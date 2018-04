Udinese, Oddo: "Non penso all'esonero. Voglio battere il Crotone"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Crotone, il tecnico dell'Udinese, Massimo Oddo, ha parlato anche dell'eventuale rischio esonero in caso di sconfitta: "Io non devo pensare a nulla tranne che a buttare tutto me stesso nella preparazione di questa partita, dal punto di vista tattico, tecnico e psicologico. Non posso spendere energie pensando al possibile esonero, sono cose che succedono nel calcio. Le parole del presidente non lasciano dubbi comunque: dico solo che un eventuale esonero non mi butterebbe giù, mi farò, come sempre, un esame di coscienza. Di solito paga l'allenatore ma non penso a questo in vista della gara di domani".