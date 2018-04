Udinese, Oddo: "Quando sbaglio lo ammetto, gli altri evidentemente no"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio sbanca in rimonta la Dacia Arena, agguantando il terzo posto. Questo il commento del tecnico bianconero, Massimo Oddo, ai microfoni di Sky Sport: "Ho detto ai ragazzi che i momenti di difficoltà ci sono, s'incontrano squadre forti che ti puniscono anche non meritando. Se non fosse per una sconfitta che si accumula sarei molto soddisfatto, è una sconfitta immeritata, condita da altro. A che episodio mi riferisco? Giudicate voi. È palese, Marusic allunga la gamba, non prende la palla ma il giocatore, sbilanciando il baricentro. L'errore umano ci sta, mi dà più fastidio confrontarmi con l'arbitro e sentirmi dire 'ti caccio'. Il VAR l'ha valutato, solitamente non mi lamento di nulla. Quando sbaglio lo ammetto, evidentemente gli altri no".