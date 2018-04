Udinese, Oddo: "Salvezza? Mai tranquillo: con questo passo si rischia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Oddo, allenatore dell'Udinese, ha così parlato a Premium Sport dopo la sconfitta dei friulani contro la Fiorentina: "Momento duro, durissimo. Lungo, anzi lunghissimo. La realtà è che veniamo da sette sconfitte e non mi interessa parlare di società ma di calcio giocato. Siamo in grande difficoltà di risultati e in questi momenti ci si accanisce anche tutto contro. Con un rigore subito la partita cambia. Dal canto nostro possiamo solo scusarci per le sette sconfitte. Dobbiamo fare un risultato positivo che ci sblocchi. Il problema è mentale: molti giocatori non sono sereni e sbagliamo cose semplici. Le scelte che faccio sono giustificati e i cambi non li ho fatti per demerito ma per necessità. La Fiorentina tatticamente ci ha messi in difficoltà nel primo tempo e ho dovuto cambiare. Salvezza? Non sono mai tranquillo senza l'obiettivo e con questo passo si rischia. Dobbiamo tornare a fare punti anche se fortunatamente li abbiamo fatti prima".