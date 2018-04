Udinese, Oddo: "Se la squadra non mi seguisse mi sarei già dimesso"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tuttoudinese.it riporta le parole rilasciate in mixed zone da Massimo Oddo, allenatore dell'Udinese che alla Dacia Arena ha incassato contro la Fiorentina la settima sconfitta consecutiva: "Se la squadra non mi seguisse mi sarei già dimesso. I ragazzi sono in grande difficoltà dal punto di vista emotivo. Purtroppo non sono sereni quando scendono in campo, così non riescono a fare nemmeno le cose semplici. Per uscire da questo tunnel serve tornare a fare punti. Dobbiamo ripartire dalle buone prestazioni fatte, dalle certezze che avevamo costruito".