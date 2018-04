Udinese, Oddo: "Sfida con la Fiorentina sarà particolare per entrambe"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa, il tecnico Massimo Oddo parla così della prossima sfida alla Fiorentina, rinviata per la tragica scomparsa di Astori: "Sicuramente sarà una partita particolare, visto che tutto è nato qui. Sarà particolare per la Fiorentina, lo sarà anche per noi. Mentalmente sicuramente i ricordi vanno a quel giorno, visto che la partita che si sarebbe dovuta giocare era questa e che una tragedia del genere non si dimentica. Loro adesso stanno bene, probabilmente si sono compattati ancora di più dopo la tragedia successa. Hanno individualità di spessore, giovani molto talentuosi, possono mettere in difficoltà chiunque. Noi dobbiamo partire dai presupposti con cui siamo andati a giocare a Bergamo, cercando di fare il meglio possibile. Dobbiamo ottenere a tutti i costi un risultato positivo. Dovremo fare una partita agonistica come a Bergamo, perché i valori fisici dicono che là abbiamo fatto una delle partite in cui abbiamo corso di più".