Udinese, Oddo su Twitter: "Paghiamo assenze pesanti"

Abbiamo retto per 68 minuti l’onda d’urto dell’Atalanta, facendo tutto quello che in questo momento possiamo fare. Non è vero che siamo gli stessi di 2 mesi fa: paghiamo assenze di uomini per noi fondamentali che ora è importantissimo recuperare", è questo il post pubblicato su Twitter dal tecnico dell'Udinese Massimo Oddo dopo lo stop contro l'Atalanta, il sesto consecutivo per la formazione friulana.